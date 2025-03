Dossenbach: Das „Kinder’s Gärtle“ ist in Gefahr

Mit ihrem Konzept hat Marieke de Vet einen Ort geschaffen, an dem Kleinkinder vom Pampers-Alter bis zum dritten Lebensjahr geschützt und in aller Ruhe in die Natur um sich herum eintauchen können. Dazu zählen auf dem 1500 Quadratmeter großen Grundstück nicht nur eine kleine sechseckige Hütte. Sie dient als Wetterschutz und Wickelraum.

Sitzgelegenheiten, ein kleines Hexen-Spielhäuschen und ein Tipi aus Ästen und Zweigen finden sich darüber hinaus auf dem Areal. Dazu auch ein Sandkasten, eine Rutsche an einem Hügel, ein Zug aus Baumstämmen, ein Barfußpfad sowie eine kleine Schaukel.

Marieke de Vet und ihre Mitstreiter sind sich bewusst, dass sie, wenn überhaupt, lediglich eine Duldung für den Kinderbetreuungsgarten erhalten können, wenn die Baurechtsbehörde in Rheinfelden vielleicht doch noch ihr naturnahes „Gärtle für Kleinkinder“ im Gebiet Steinacker unterstützt.