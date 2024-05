Leverkusen - Rund 40.000 Fans haben in der BayArena die Mannschaft von Double-Sieger Bayer Leverkusen gefeiert. Spieler und Trainer Xabi Alonso hatten sich nach der Rückkehr aus Berlin zunächst in das Goldene Buch der Stadt Leverkusen eingetragen und fuhren dann auf einem offenen Truck zum Stadion. Auf dem Weg dorthin jubelten ihnen mehrere Tausend Fans zu. Nach dem erstmaligen Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft hatte Bayer mit dem 1:0 im Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag auch den DFB-Pokal geholt.