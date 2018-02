dpa-Interview DGB-Chef fordert mehr Schutz und Respekt für Betriebsräte

Nachrichten-Ticker

11:50 Suche nach dem Kindermörder: DNA-Massentest hat begonnen

Landgraaf - Nach fast 20 Jahren nimmt die Polizei einen letzten Anlauf, um den Mord an einem Jungen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet bei Aachen aufzuklären: Im niederländischen Landgraaf hat ein DNA-Massentest begonnen. 21 500 Männer zwischen 18 und 75 Jahren sind aufgerufen, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben. Die wird mit der DNA-Spur eines Mannes an der Kinderleiche abgeglichen. Das Opfer war im August 1998 bei einer Ferienfreizeit aus einem Zeltlager im Grenzgebiet Brunssummerheide nordwestlich von Aachen verschwunden.

11:45 Chef de Mission: Gehören wieder zu den führenden Nationen

Pyeongchang - Deutschland hat sich bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nach Ansicht von Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig in der Weltspitze zurückgemeldet. "Man kann sagen, dass wir wieder zu den führenden Wintersportnationen gehören, hinter den überragenden Norwegern", sagte er bei der Bilanzpressekonferenz im Deutschen Haus. Nachdem die Ergebnisse bei den Winterspielen von 2002 bis 2014 zurückgegangen seien, "ist dies hoffentlich die Trendwende gewesen". Die 19 Medaillen von Sotschi sind schon am vorletzten Wettkampftag weit übertroffen.

11:40 Gabriel geht auf Juso-Chef Kühnert zu

Berlin - Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel hat an seine Partei appelliert, den Juso-Vorsitzenden und entschiedenen GroKo-Gegner Kevin Kühnert stärker einzubinden. In der Sache sei er anderer Meinung als der Juso-Chef, sagt Gabriel dem "Spiegel". Aber ihn beeindrucke das Engagement der Jungsozialisten um Kühnert. "Da kämpfen tolle junge Leute. Was will eine Partei mehr?", sagte Gabriel. Kühnert steht an der Spitze der Gegner einer erneuten GroKo. Bis kommenden Freitag läuft dazu noch der SPD-Mitgliederentscheid.

10:47 Nahles: Diskussion um Koalition wird sachlicher

Potsdam - Die Diskussion in der SPD um eine neue große Koalition wird nach Einschätzung von Fraktionschefin Andrea Nahles sachlicher. "Wir gehen zuversichtlich da ran", sagte die designierte SPD-Bundesvorsitzende kurz vor Beginn einer Regionalkonferenz mit mehreren Hundert Mitgliedern in Potsdam. Brandenburgs SPD-Partei- und Regierungschef Dietmar Woidke sagte, Ziel sei es nun, das beste Ergebnis für Deutschland und für die SPD zu erreichen. Das Treffen in Potsdam findet unter Ausschluss der Presse statt.

10:45 Weißer Hai greift Schwimmerin in Australien an

Sydney - Ein Weißer Hai hat vor einem Strand bei Sydney eine Schwimmerin angegriffen. Der Vorfall ereignete sich in einem Vorort der australischen Hauptstadt. Die 55 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt. Es war die erste bestätigte Hai-Attacke in der Region seit 25 Jahren. Der Hai biss die Schwimmerin ins rechte Bein. Experten stellten anhand der Bisswunde fest, dass es sich um einen Weißen Hai gehandelt haben musste. Der Strand wurden geschlossen.