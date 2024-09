Draisaitls NHL-Top-Vertrag Weltweiter Top-Verdiener Draisaitl unter dem Radar

Salary Cap als Problem auf dem ersehnten Weg zum Stanley-Cup?

Denn in der NHL gibt es eine Obergrenze für Gehälter (Salary Cap), die jedes Team jährlich nicht überschreiten darf. Und bei den Oilers gibt es einen noch größeren Star: Kapitän Connor McDavid, der gemeinhin als aktuell bester Spieler der Welt gilt. Der Draisaitl-Kumpel soll im kommenden Jahr verlängern und wird den Deutschen ziemlich sicher dann wieder als Topverdiener weltweit ablösen. Dadurch steht für den restlichen Kader theoretisch weniger Geld zur Verfügung. Doch Befürchtungen, dass das Team dadurch signifikant schlechter wird, weil weitere Leistungsträger abgegeben werden müssen, werden sich wohl nicht bewahrheiten. Tatsächlich steigt das sogenannte Salary Cap aktuell jährlich.

Da dies an die jährlichen Einnahmen der Liga gekoppelt ist und die NHL dank des gefallenen Wettverbotes und boomender neuer Standorte in Las Vegas und Seattle floriert, geht man von deutlichen Steigerungen in den kommenden Jahren aus.

Beim Gehalt hinken die Eishockey-Stars inzwischen deutlich hinterher

Dennoch ist die 2005 eingeführte Gehaltsgrenze in der Liga auch ein Grund dafür, warum die Unterschiede beim Gehalt zwischen den Topstars und Spielern der zweiten und dritten Reihe nicht so riesig sind wie in anderen Sportarten. Die Zeiten, in denen auch gute deutsche Spieler in der NHL jahrelang mehr Geld verdienten als deutsche Fußball-Topstars sind angesichts explodierender Einnahmen in der englischen Premier League oder der europäischen Champions League vorbei.