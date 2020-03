Drastische Maßnahmen Corona: In Sachsen-Anhalt sind 8000 Einwohner in Quarantäne

Seit Donnerstagmorgen stehen die beiden Ortsteile wegen eines Ausbruchs des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne.

Es sind besonders drastische Maßnahmen, die in Sachsen-Anhalt ergriffen werden. Nicht einmal im vom Coronavirus stark betroffenen Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gab es das. Anlass ist in Jessen ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim. Sechs Menschen sind wegen des Virus im Krankenhaus, dem Landkreis zufolge in stabilem Zustand. 41 bestätigte Fälle habe es in den Ortsteilen gegeben, sagte Gauert - von 53 im gesamten Landkreis. Landrat Jürgen Dannenberg zog daraufhin die Notbremse: Der Linken-Politiker stellte die beiden Ortsteile, in denen etwa 8000 der rund 14 000 Jessener wohnen, unter Quarantäne.