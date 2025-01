Dreikönig-Nachmittag in Eichen: Harscher nennt Ort „Aushängeschild“

E-Auto zum Teilen

Der Kindergarten feierte dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Dazu kamen noch der Dorfflohmarkt und die Pflanzentauschbörse. Der Gesangverein feierte sein Herbstfest. Am Seniorennachmittag wurde das neue E-Auto vorgestellt – das erste Car-Sharing Fahrzeug in einem Schopfheimer Ortsteil. Sonntagsmusiken fanden in der Eichsler Kirche statt, 24 stimmungsvolle Adventsfenster konnten bewundert werden.

Die Arbeiten zum Glasfasernetz, die Erdverkabelung und der Ausbau des Gehweges gehen auch in diesem Jahr weiter. Allerdings führten die Baumaßnahmen zu Unannehmlichkeiten. Wasmer tröstete jedoch und sagte: „Dies ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft, und wo gehobelt wird, fallen Späne“. Neu gewählt in den Ortschaftsrat wurden Thekla Schell und Felix Hermann für Wolfgang Bühler und Peter Trüby.