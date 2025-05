Dreiländergalerie Weil am Rhein: Media Markt kommt im September

Standort soll in die Region ausstrahlen

Die Fläche sei dem Standort angemessen, erläutert Bunn. Die Erwartungen sind nichtsdestotrotz groß: In den gesamten Landkreis Lörrach und in die Nachbarregionen in Frankreich und der Schweiz soll das neue Geschäft ausstrahlen. Nächstgelegene Standorte auf der deutschen Seite der Grenze sind Müllheim und Freiburg.

Um für die zu erwartenden Warentransporte gerüstet zu sein, werde die Warenanlieferung angepasst, stellt Bunn in Aussicht. Rückwärts einfahrende Lastwagen hatten zuletzt für Ärger im Gemeinderat gesorgt. Dagegen will das Einkaufscenter nun konsequent vorgehen, verspricht er.

Mit Events Kunden ins Center locken

Was die allgemeine Entwicklung der Dreiländergalerie betrifft, ist Bunn guter Dinge: Die Kundenfrequenz habe sich schon von 2023 auf 2024 und nun erneut in diesem Jahr gesteigert. Mit Events wie Schachturnieren, Public Viewings während der Fußball-EM und den Auftritten des Alemannen-Chapters an Weihnachten strahle die Dreiländergalerie auf ihre Umgebung aus. Am kommenden Samstag, 24. Mai, steht unter dem Titel Dreiländer Galerie Run ab 10 Uhr der Spendenlauf „better move“ der Lörracher Organisation „direct help better future“ zugunsten benachteiligter Kinder auf dem Programm.