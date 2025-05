Dreiländermuseum: Ausstellung „Umbrüche 1525“ geht zu Ende

Viele Besucher sind aktiv

Die Ausstellung zum Bauernkrieg und der Täuferbewegung vor 500 Jahren, mit vielen aktuellen Bezügen in die Gegenwart, zog außerordentlich viele Besucher an, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Bisher kamen 7053 Personen, um sie zu sehen, die Mehrzahl davon als Einzelbesucher, aber auch 28 Gruppen wurden durch die Ausstellung geführt, teilt das Museum mit.

Auffallend viele Besucher kamen laut Mitteilung aus der Schweiz und dem Elsass, wie sich aus dem Besucherbuch und persönlichen Äußerungen erschließen ließ. Sehr gut angekommen sei neben den historischen Themen Bauernkrieg und Täuferbewegung vor allem der Gegenwartsbezug mit interaktiven Bereichen. Diese wurde aktiv begleitet und ausgewertet. Dabei zeigte sich rege Beteiligung in den Bereichen, in denen Besucher ihre Eindrücke und Erfahrungen zu den Umbrüchen und Veränderungen der Gegenwart beitragen können. Mehr als 300 Interessierte nutzten diese Möglichkeit. Über eine Abstimmung mit Klebepunkten gaben die Teilnehmer an, wo sie in ihrem Leben Veränderungen am meisten spüren. Hier hätten sich schnell drei Themen heraus kristallisiert, die die Menschen im Dreiländereck am meisten beschäftigen: das „Erstarken autoritärer Systeme“ mit fast 20 Prozent der Stimmen, das Thema „Klimawandel“ mit 15 Prozent und die sich immer mehr etablierende „Künstliche Intelligenz“ mit zwölf Prozent der Stimmen.