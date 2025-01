Internierungslager Gurs

Für die jüdischen Mitbürger in ganz Baden begann der Weg in den Tod bereits am 22. Oktober 1940, als sie ins Internierungslager nach Gurs deportiert wurden. Danach meldete der damalige NS-Reichsstatthalter und Gauleiter Robert Wagner stolz nach Berlin „Baden ist judenfrei“.

Gedichte

Nadine Bahls vom Theater Tempus fugit trug die Gedichte „Du, weißt du“, „Märchen“ und „Tragik“ der rumänischen, deutschsprachigen Dichterin Selma Meerbaum vor. In einem Buch sind 57 Gedichte der 18-Jährigen veröffentlicht. Sie stammen aus der Zeit von März bis Dezember 1941. Am 16. Dezember 1942 starb Selma Meerbaum in einem Zwangsarbeitslager an Typhus. Die Veranstaltung wurde von der Stadt Lörrach und dem Landkreis als Mitveranstalter gefördert.