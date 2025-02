Dreiländermuseum Lörrach: Ausstellung beleuchtet Krisenzeiten: Bauernkriege, Täufer und Heute

Was ist Umbruch heute?

In welcher Reihenfolge man die informative Schau besichtigt, ist Geschmackssache. Wir fangen im Heute an. „Was empfinden Sie derzeit als Umbruch?“, wird gefragt. Auf Zetteln können die Besucher Antworten anbringen oder bereits gegebenen mittels Punktevergabe zustimmen. Migration, KI, Populismus, Digitalisierung – hier steht, was die meisten bewegt. Ein paar Schritte weiter können Meinungsbeiträge und Wünsche an einer Litfasssäule angebracht werden oder Vorschläge gemacht werden, die vom Museumsteam regelmäßig ausgewertet werden. Im „Kinosaal“ wird ein Film mit jungen Tänzerinnen von Art&Dance gezeigt, die diese Themen interpretieren. Derart inspiriert kann sich der Geschichtsinteressierte nun in die Welt vor 500 Jahren hineinversetzen.