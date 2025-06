Dreiländermuseum Lörrach: Ausstellung mit modernem Blick auf Hermann Daur

Seit Anfang des Jahres spannt sich bereits ein Ausstellungs- und Veranstaltungsbogen zu Ehren Hermann Daurs (1870 bis 1925). Der in Stetten geborene Künstler mit Atelier in Ötlingen wählte die Landschaft der Region als ein Hauptmotiv seines Schaffens. Seine Ausbildung erfuhr er als Meisterschüler Hans Thomas an der Großherzoglich Badischen Kunstakademie Karlsruhe, sein künstlerischer Blick war vom Jugendstil maßgeblich geprägt. Neben den Gemälden erlangten er und auch seine Grafik große Popularität.