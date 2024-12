Zerbrechliche Büsten

Von Johannes Beyerle, der in Vogelbach bei Malsburg-Marzell lebt, waren Büsten mit feinen, sprechenden Gesichtern zu sehen, die er aus ungebranntem Lehm und Heu gearbeitet hat.

Der Künstler erzählte vom schwierigen Transport nach Lörrach: Die Zerbrechlichkeit der Büsten erinnere die Menschen an ihre eigene Verletzlichkeit. Am Boden lagen verwitterte Stammreste von alten Kirschbäumen, die einst die Landschaft prägten. Beyerle hatte sie mit Lehm ummantelt, eingeschwärzt und mit Ritzungen versehen – wie einst indigene Gesellschaften ihre mythischen Narbenbäume. Als Beyerle erzählte, war seine Verbundenheit zu spüren zur Landschaft, in der er lebt, und zu den Menschen, denen er begegnet. Ein Gemälde und Fotografien von Frauen, die in dieser Landschaft verwurzelt sind, rundeten sein Werk ab.