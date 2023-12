Dreiste Masche in Zell und Schopfheim: Gleich Geld von der Karte abgehoben

Lörrach-Haagen Ortsvorsteher setzt auf Kita-Ausbau, Signal an den SC Haagen und Veränderungen

Jahresrückblick – Einige wichtige Themen standen und stehen in Haagen an – vom Fußballplatz-Gelände über den Kindergarten-Neubau bis zu neuen Angeboten für Senioren reicht die Palette. Doch: Ob Horst Simon Ortsvorsteher bleiben will, lässt er offen.