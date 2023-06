Dressurreiten Jessica von Bredow-Werndl feiert Doppel-Gold

"Wir konnten loslassen und heute neu durchstarten"

"Es war gar nicht so schlecht, dass es so gekommen ist", sagte die Siegerin über die Fehler beim Turnier-Auftakt. "Wir konnten loslassen und heute neu durchstarten. Es fühlt sich natürlich besser an als gestern der zweite Platz", kommentierte sie nach dem ersten von zwei Titeln.