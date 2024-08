Dreyland-Bluesfestival: Bühne frei für starke Frauenstimmen

Ehrenamtliche Orga

Organisiert und umgesetzt wird das Dreyland-Bluesfestival vom Verein ExBluesive auf rein ehrenamtlicher Basis, von Auswahl und Verpflichtung der Bands über die Werbung und das Akquirieren von Sponsoren bis hin zum handfesten Anpacken während der Konzerte. Allein der Umstand, dass das Festival an drei aufeinanderfolgenden Tagen an drei unterschiedlichen Orten stattfindet und die komplette Konzertinfrastruktur inklusive Bühne entsprechend auf- und abgebaut werden muss, bringt eine Menge Aufwand mit sich, schildert Andreas Schmidt von ExBluesive. Aber: Das Format einer Mini-Tournee gehört nun mal zum Konzept. Etwa 25 Leute sind in der heißen Phase im Einsatz. Um so mehr freuen sich die Helfer, wenn die Konzert auf Resonanz stoßen und viele Besucher den Weg an eines – oder auch gern an alle drei – der Konzerte finden.

Tickets und Preise

Neben der Organisation ist auch die Finanzierung des Festivals für den kleinen Verein immer eine Herausforderung. „Ohne Sponsoren wäre das nicht möglich“, macht Bockey deutlich – zumal den Organisatoren daran gelegen ist, die Ticketpreise moderat zu halten. Besonderheit dabei: 100 Tickets geben die Macher gratis an Menschen in prekären Lebenssituationen aus – nicht direkt, sondern über Einrichtungen wie den Tafellanden.

Weitere Infos unter www.dreylandblues.de

Dreyland-Bluesfestival

Konzerte

Donnerstag, 22. August: Ben Poole (GB) und King King (SCO/GB) in Rheinfelden, (Tutti-Kiesi Festplatz); Freitag, 23. August: Noa & The Hell Drinkers (ESP) und Kaz Hawkins (IRL/FR) in Schopfheim (Stadtpark); Samstag, 24. August, Tino Gonzales Band (USA/DE) und Solomon Hicks (USA) in Wehr (Talschulplatz)

Beginn:

jeweils um 19 Uhr; Einlass ab 17.30. Das Festival ist bewirtet.

Tickets:

je 27 Euro im Vorverkauf/33 Euro an der Abendkasse; Jugendticket (bis 25 Jahre.): 24 / 30 Euro. Festivalpass (personalisiert) für alle drei Tage: 68 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es über www.eventfrog.de und in verschiedenen Vorverkaufsstellen, unter anderem Sigrid’s Bastel-Lädele.