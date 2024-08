Dreyland-Bluesfestival: Jetzt geht es in die heiße Phase

Für die Mitglieder des Veranstaltervereins ExBluesive und dessen Helfer bedeutet das jede Menge Arbeit. So müssen die Bühne und Technik auf- und nach den Konzerten teils gleich wieder abgebaut werden, berichtet Manfred Bockey, der Programmverantwortliche des Vereins. Manche Helfer, sie arbeiteten übrigens aus Verbundenheit zum Verein und zum Blues mit, seien da durchaus noch bis 2 Uhr in der Nacht im Einsatz, andere legten am nächsten Morgen schon wieder gegen 8 Uhr los. Der eine oder andere werde in den drei Tagen nicht allzu viel Schlaf abbekommen, ist sich Bockey sicher. Man lege aber Wert darauf, dass sich die Helfer abwechseln. Gleichzeitig seien etwa acht bis zehn im Einsatz.

Und auf welchen Künstler freut sich Bockey besonders? Was einem am besten gefalle, wisse man immer erst hinterher, so der Programmverantwortliche. Vorerst freue er sich auf das Rockige in Rheinfelden, die Frauenpower in Schopfheim und den amerikanischen Sound in Wehr. Der Vorverkauf sei etwas schleppend verlaufen, berichtet Bockey. Aber das habe es bei anderen, am Ende sehr gut besuchten Konzerten auch schon gegeben. Bilanz ziehe man nach dem Festival.