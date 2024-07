Tour de France Eritreer Girmay gewinnt Tour-Etappe - Carapaz in Gelb

Cavendish mit mechanischem Defekt

Am dritten Tour-Tag erlebte Cavendish, der unbedingt seinen 35. Etappensieg einfahren will und so den alleinigen Rekord vor Legende Eddy Merckx beanspruchen würde, wieder einen kleinen Rückschlag. 89 Kilometer vor dem Ziel hatte er ein mechanisches Problem und fiel zurück. Allerdings kehrte er kurz darauf wieder ins Fahrerfeld zurück, das über das gesamte Rennen größtenteils geschlossen blieb.

Erst knapp 66 Kilometer vor dem Ziel startete der Franzose Fabien Grellier eine gehaltvolle Attacke, schnappte sich die Bergpunkte an der Côte de Sommariva Perno und wurde knapp 28 Kilometer vor dem Ende der Etappe wieder eingeholt. Danach war bei den Teams alles auf den Massensprint ausgerichtet.

Am Dienstag könnte es bei den Top-Favoriten um Pogacar und Vingegaard größere Veränderungen in der Gesamtwertung geben. Die Profis fahren über den 2642 Meter hohen Tour-Klassiker Col du Galibier. Insgesamt stehen bei den ersten Rennkilometern in Frankreich nach dem Beginn in Italien 139,6 Kilometer von Pinerolo nach Valloire an.