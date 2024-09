Drive-by-Shooting Schüsse aus Auto abgefeuert - Mann stirbt in Berlin

Es habe sich um ein sogenanntes Drive-by-Shooting gehandelt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Begriff wird für Schussabgaben im Vorbeifahren verwendet. Die Hintergründe für die Tat sind völlig unklar.

Schüsse treffen 42-Jährigen tödlich

Der Tatort an der Bülowstraße, Ecke Potsdamer Straße ist eine vielbefahrene Verkehrsachse in Berlin. Die Gegend wird dem Rotlichtmilieu zugerechnet. Darin einen möglichen Zusammenhang zu sehen, sei zum derzeitigen Zeitpunkt Spekulation, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Dafür werden mögliche Zeugen vernommen und Aufnahmen von Videokameras in dem Bereich ausgewertet.