Ausblick: Als großes Ziel bezeichnete Kassierer Stephan Bottler den Bau und die Fertigstellung der Fahrzeughalle an der Scheffelstraße für dieses Jahr. Den dafür notwendigen Finanzierungsbedarf bezifferte er auf rund 280 000 Euro. Dankesworte richtete er diesbezüglich an die Gemeinde, die 60 000 Euro zuschieße. Mit in seine Kalkulationen nahm er Kosten für den Lagerausbau sowie für Lkw-Führerscheine auf. Ebenso wolle man Gelder für die Neuanschaffung eines Fahrzeugs vorhalten.