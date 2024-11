DRK-Kreisverband: Alle Positionen sind gut aufgestellt

Ende 2023 wurde der Kreisverband mit einer neuen Aufgabe betraut: Die Beförderung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Während für erwachsene Flüchtlinge zentrale Aufnahmestellen in Baden-Württemberg betrieben werden, kommen minderjährige Flüchtlinge zunächst in die Obhut des Landkreises, indem sie zuerst eintreffen. Mit dem DRK, so der Geschäftsführer, sei eine landesweite Vereinbarung geschlossen worden, die Jugendlichen sicher zu ihren neuen Bestimmungsorten zu bringen. „Seither sieht man unsere Einsatzfahrzeuge in ganz Deutschland und ich danke unserem Team ganz herzlich für dieses zusätzliche Engagement.“

Wahlen zum Vorstand

Ohne Gegenkandidaten jeweils einstimmig in den Vorstand gewählt wurden: Kreisvorsitzender (und stellvertretender Justitiar) Günter Boll, stellvertretender Kreisvorsitzender Uwe Horschig, Kreisjustiziar Albrecht Amann, Kreisschatzmeister Christian Blum, Kreisverbandsärztin Nicole Wissmann, die Beisitzer Erich Hildebrand, Volker Hütter und Dieter Schwöble, Vertretung Kreisbereitschaftsleitung Marina Waßmer, Vertretung Kreisjugendleitung Cordula Kiefer, Vertretung Kreissozialleitung Roland Kraus sowie die Kassenprüfer Manfred Dietz und Holger Reich.

Ehrungen

Im Rahmen der Versammlung wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.