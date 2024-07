Drogenhilfe: Neustart mit gemischten Gefühlen

Niederschwelliges Angebot

Wie der Leiter des AKRM, Frank Meißner, in seiner kurzen Ansprache zur Wiedereröffnung des Kontaktladens bedauerte, seien die befürchteten Erwartungen eingetroffen: Mehrere Mitarbeiter hätten zum Jahresbeginn gekündigt. Der bwlv war dadurch gezwungen, den Kontaktladen für einige Wochen zu schließen und früher dem AKRM zu vermachen. Trotz weiterhin fehlender Fachkräfte kann die Einrichtung nun unter dem Namen „Café Kola“ wieder an drei Tagen in der Woche geöffnet werden, um niederschwellige Angebote für Klienten zu machen. Ein warmes Mittagessen für den symbolischen Preis von einem Euro wird fünf Mal in der Woche angeboten. Vor allem von obdachlosen Besuchern gerne angenommen wird die Möglichkeit, im Nebengebäude des Anwesens Spitalstraße 70a kostenlos zu duschen, Wäsche zu Waschen oder sich in der Kleiderkammer ausrüsten zu können. Doch steht dieses Angebot allen Besuchern offen, unabhängig von einer Suchterkrankung oder anderen Problemen. In mehreren Büro-Räumen können Beratungen zu verschiedenen Themen stattfinden.

Wie Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz in seinen Grußworten erinnerte, sei der Auftakt der kommunal geförderten Einrichtung durch die Eskalation der Zahl an Drogentoten in den 1990er Jahren im Landkreis bedingt gewesen. Frank Meißner präzisierte, dass im Jahr 1997 der Landkreis Lörrach mit 14 verstorbenen Suchtopfern trauriger Spitzenreiter in Baden-Württemberg war.