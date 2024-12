Drogenschmuggel: Hafenbilanz 2024: Mindestens fünf Tonnen Kokain entdeckt

Der niederländische Zoll sieht sich auf Erfolgskurs. Im ersten Halbjahr 2024 seien 16 Tonnen Kokain in den niederländischen Häfen beschlagnahmt worden, im Vorjahreszeitraum seien es noch 28 Tonnen gewesen, hatte der Zoll in Rotterdam im Juli mitgeteilt. In anderen großen Häfen in Nordwesteuropa zeichne sich ein ähnlicher Trend ab.

Kokain-Pakete im Meer

In den vergangenen Monaten wurden an Nord- und Ostseestränden mehrfach Pakete mit Kokain gefunden. Auf Föhr, Amrum und Sylt wurden Pakete mit zusammen 175 Kilo Rauschgift angespült, in Heiligenhafen an der Ostsee im Juli 20 Kilo. Ob die Funde ein Hinweis darauf sind, dass sich die Drogenkartelle wegen der schärferen Kontrollen in den Häfen andere Schmuggelwege suchen, wollte der Sprecher des Zollfahndungsamts, Andreas Thaysen, nicht sagen.

Dass der Drogenschmuggel nicht immer reibungslos klappt, zeigt ein Prozess am Landgericht Oldenburg. Ende November wurden zwei Männer, die mit einem Krabbenkutter nach rund einer Tonne Kokain in der Nordsee gesucht hatten, zu vierjährigen Haftstrafen verurteilt. Nach Angaben des Gerichts hatten sie nördlich der ostfriesischen Insel Spiekeroog stundenlang Runden mit dem Kutter gedreht und waren dann direkt Fahndern ins Netz gegangen. Wo das Kokain blieb, ist nicht bekannt.