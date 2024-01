Coolangatta - Cora Schumacher sieht ihren freiwilligen Auszug aus dem RTL-Dschungelcamp als große persönliche Niederlage. Das 47-jährige Model sagte in der Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Abend, jetzt sei der Punkt erreicht, an dem sie sich eingestehen müsse, dass "mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt". Dann sprach sie den entscheidenden Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".