Weiterhin schmale Kost

Stehfest und Ülker mussten in dieser hochexplosiven Gemengelage zudem noch in die Dschungelprüfung - und scheiterten. Ihre Aufgabe war, in zwei engen Solarien-Kammern zwischen zig Schlangen Zahlencodes korrekt weiterzugeben, um Schlösser zu öffnen. Am Ende kamen sie mit leeren Händen heraus. Das bedeutete zugleich: kein Essen fürs Camp. Den dritten Abend in Folge.