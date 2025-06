Geringes Risikobewusstsein

2025 zeigt sich der Studie zufolge bislang ein paradoxes Muster: "Die digitale Bedrohung steigt, doch das Risikobewusstsein sinkt." Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer gewöhnten sich offenbar an Gefahren im Netz, besonders in Gruppen mit geringem Schutzverhalten. "Digitale Gefahren werden zur Gewohnheit – das Sicherheitsgefälle wächst weiter", heißt es in der Studie.