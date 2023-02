DSV-Schülercup im Biathlon Kompletten Medaillensatz geholt

„Für die Jugendlichen ist es tatsächlich eine große Herausforderung“, so Andreas Gnädinger-Harter, Stützpunkttrainer am Notschrei. „Wir sind am Mittwoch schon losgefahren. Am Donnerstag war dann Training und ab Freitag dann die Rennen.“ Wer allerdings glaubt, dass dann die Rückfahrt am Sonntag entsprechend leise war, musste sich eines Besseren belehren lassen. „Am Sonntag fuhr dann der Partybus nach Hause.“ Dafür gab es aber auch gute Gründe.