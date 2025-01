Dubai-Schokolade selbstgemacht: In Rheinfelden/Schweiz kann man einen Kurs belegen

Ruedi Berner spannt gerne in seiner ehemaligen „Confiserie Berner“, genauer gesagt im heutigen Schokolade- und Bonbon-Museum „DulciCullus“ an der Kapuzinergasse in der Altstadt aus, macht sich Gedanken und genießt es einfach, dort zu sein. Doch wie kam er selbst darauf, Dubai-Schokolade herzustellen? „Ich wurde schon mehrmals auf die Dubai-Schoggi angesprochen, und ein Bekannter hat mir extra Pistazien von feinster Qualität von Sizilien mitgebracht. Die sind nämlich neben knusprig geröstetem Kadayif (Engelshaar), Sesam und Sonnenblumenkernen ganz wichtig für die kostbare Pistaziencreme.“

Im Ausstellungsraum seines Museums bietet Ruedi Berner Kurse an. Das Schokoladen-Werkzeug hat seinen Platz, mit wenigen Handgriffen hat der Meister alles parat, was man braucht: klassische Schoggi-Formen, einen Wärmetopf zum Schmelzen, die Zutaten und den so wichtigen Kühlschrank – hier wird die Schokolade hart. In Berners einstiger Confiserie werden keine Schokoladen und Pralinen mehr für den Verkauf produziert. Heute ist sie für ihn ein Rückzugsbereich und Ort, wo er sein Wissen und seine Erfahrung gerne an Interessierte weitergibt.