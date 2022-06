Dürre Wasser-Rationierungen in Norditalien - Hitze in Franreich

Am Freitag - just dem Welttag zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre - ist ein Krisentreffen in Rom mit Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli geplant. Attilio Fontana, Präsident der Region Lombardei, kündigte am Donnerstag an, den Notstand auszurufen. Die Lage sei "dramatisch", und das nicht nur in der Lombardei, sondern auch im Piemont, der Emilia-Romagna und dem Veneto.