Düsseldorf MTV Europe Music Awards: Swift und Styles Kopf an Kopf

Hoffnungen auf den besten deutschen Act dürfen sich Badmómzjay, Kontra K, Giant Rooks, Leony und Nina Chuba machen.

Fans konnten bis zum 9. November für ihre Favoriten abstimmen. Als die beiden wichtigsten Kategorien gelten "Best Song" und "Best Artist".

Weitere 19 Kategorien sind "Best Pop", "Best Longform Video", "Best German Act", "Best Swiss Act", "Best Video", "Best Collaboration", "Best Live", "Best K-Pop", "Best Latin", "Best Electronic", "Best Hip Hop", "Best Rock", "Best Alternative", "Best R&B", "Best Longform Video", "Video For Good", "Biggest Fans", "Best Push" und "Best Metaverse Performance".