«Dune» Filmkomponist Hans Zimmer: "Ich werde nie den Job wechseln"

"Rain Man" machte ihn in Hollywood bekannt

Er spielte Keyboards und Synthesizer in einer Band und arbeitete mit den Buggles. Im Musikvideo von "Video Killed The Radiostar" ist er sogar ganz kurz zu sehen. Über Werbejingles kam er zur Filmmusik. Stephen Frears "Mein wunderbarer Waschsalon" war eines seiner frühen Projekte. Der große Durchbruch in Hollywood gelang ihm, als ihn Barry Levinson 1988 für das Drama "Rain Man" engagierte. Für seine Filmmusik erhielt Hans Zimmer seine erste Oscar-Nominierung. Die Titelmelodie spielt er auch heute noch bei seinen spektakulären Konzerten.

An Angeboten mangelt es nie. Neben "Dune" zählen "James Bond - Keine Zeit zu sterben" und "Top Gun: Maverick" zu seinen bekanntesten Projekten der letzten Jahre. Demnächst folgt "Kung Fu Panda 4". Zimmer komponierte die Musik für die BBC-Dokuserie "Planet Earth III" und wirkt zudem immer wieder bei kleineren, unabhängigen Produktionen mit. "Das Neue ist immer interessant - und auch mit neuen Leuten zu arbeiten und die Möglichkeit zu haben, etwas auszuprobieren."

Für neue Ideen braucht er heute länger

Gibt es auch mal einen Tag, an dem der Hollywood-Spezialist eine Blockade hat? "Wochen!", sagt Zimmer. "Es wird immer schwieriger, weil ich schon so viele Filme gemacht habe. Und es dauert immer länger, bis man irgendwie eine Idee hat, die funktioniert. Aber trotzdem - ich werde nie den Job wechseln."

In fast jedem Satz von Hans Zimmer schwingt seine Begeisterung mit. "Es macht mir so eine Freude, Musik zu spielen oder zu erfinden", schwärmt er. "Und das macht dann auch so eine Freude, wenn die ganzen Musiker reinkommen und wir spielen. Irgendjemand spielt dann eine verkehrte Note und das ist eine ganz interessante Note. Und irgendwie leitet das uns in eine ganz neue Richtung und jeder macht mit."

Als Musiker gehe es nicht nur darum, wie gut man spielt, sagt Hans Zimmer, sondern wie gut man zuhört. "Das kann auch ein bisschen prätentiös sein, was ich sage, aber ich habe so das Gefühl, dass das gar nicht so schlecht wäre, wenn die Welt ein bisschen lernen würde, wie Musiker einfach einander zuzuhören."