Duo Lorenzen/Steinbock: Musikalische Friedensbotschafter aus Tel Aviv

Jetzt kommt das Musikerehepaar zu drei Konzerten nach Schopfheim, Basel und Köln. Sie reisen aber mit ganz verschiedenen Programmen an. In Schopfheim ist es ein „ganz normales klassisches Programm“, so Lorenzen beim Telefongespräch kurz vor dem Abflug aus Tel Aviv. Sie bringen am heutigen Donnerstag eine Sonate von Tartini mit, eine Chopin-Ballade für Klavier solo und die dritte Brahms-Sonate für Violine und Klavier. Nach der Pause gibt es im evangelischen Gemeindesaal Opernhits aus „Carmen“, „Eugen Onegin“, „Figaros Hochzeit“ und „Porgy and Bess“ – berühmte Opernmelodien in Transkriptionen für diese Besetzung

Musik in politischem Kontext

Ganz anders der Auftritt in Köln am 16. April, wo sie neben einigen deutschen Klassikern in einem „Nahost-bezogenen Friedenskonzert“ auch Werke von jüdischen Komponisten spielen und die Uraufführung des Stücks „Samaii Hijaz“ eines palästinensischen Musikers präsentieren, das eigens für dieses Konzert geschrieben wurde. Das Kölner Konzert, das sich als „Zeichen für Frieden und gegen den Hass“ versteht, wird von dem Städtepartnerschaftsverein Köln-Tel Aviv organisiert. Dort tritt das Geigen-Klavierduo also in einem politischen Kontext auf.