Durchsetzung der Waffenruhe EU-Staaten einigen sich auf Mandat für neue Mission "Irini"

Der Name des Einsatzes lehnt sich an die griechische Friedensgöttin Eirene an. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel aus Diplomatenkreisen.

"Das ist ein wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, die Zuflüsse von Waffen und Kämpfern an die Konfliktparteien in Libyen zu stoppen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. Zugleich betonte der SPD-Politiker, dass "bis zur vollständigen Umsetzung des Waffenembargos und einem dauerhaften Frieden in Libyen" noch ein langer Weg zurück zu legen sei. "Die Corona-Krise sollte allen Seiten vor Augen führen, dass die Waffenruhe nun endlich Bestand haben muss."