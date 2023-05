Mehrere Gartenhütten hat ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch bei den Kleingärten entlang der Landesstraße 139 zwischen Herten und dem Markhof aufgebrochen. Die Polizei vermutet, dass der Einbrecher Durst gehabt hat, da nur mehrere Bierflaschen entwendet wurden, heißt es in ihrem Bericht. Der Schaden an de Hütten dürfte um ein Vielfaches höher liegen als der eigentliche Diebstahlschaden.