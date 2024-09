DWD-Vorhersage: Wetterumschwung passend zum Herbstanfang

Offenbach - Das Oktoberfest in München hat begonnen, in den östlichen Bundesländern könnte sich nach Starkregen in Polen eine verschärfte Hochwasserlage entwickeln: Die Anzeichen mehren sich, dass der Sommer in Deutschland endgültig vorüber ist. Pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn am 22. September vergeht das warme und trockene Spätsommerwetter. Dann heißt es: Regen, Wolken und Abkühlung.