Austin - Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla senkt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise für alle Fahrzeuge. So fällt er für die teureren Modelle S und X um jeweils 5000 US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in Austin mitteilte. Außerdem gibt es eine neue Basisversion des Modells Y, die für knapp 50.000 Dollar aufwärts erstanden werden kann.