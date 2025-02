Ein E-Bike und ein E-Scooter sind aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Roggenbachstraße geklaut worden, teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich wohl zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.20 Uhr. Der oder die Täter drangen vermutlich über die Garage ins Gebäude ein. Die beiden Fahrzeuge waren mit Schlössern gesichert, die aufgebrochen wurden. Zudem versuchten der oder die Täter, ein Motorrad aus der Tiefgarage zu entwenden, wobei das Lenkradschloss und Verkabelungen beschädigt wurden. Zudem wurde ein unverschlossenes Auto in der Garage durchwühlt, aus dem aber wohl nichts geklaut wurde. Das graue Männer-E-Bike der Marke Cube und der Scooter waren zusammen rund 3000 Euro wert, schätzt die Polizei. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, bittet Zeugen, sich zu melden.