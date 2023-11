Ein Cube Stereo Hybrid in Silber und Grün sowie ein Cube Katmandu Hybrid Pro in Schwarz und Weiß haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Sonntag von einem Anwesen in der Paradiesstraße geklaut, teilt die Polizei mit. Der Neupreis der beiden Fahrräder lag bei insgesamt 6700 Euro. Zeugen können sich beim Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/889 00, melden.