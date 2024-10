E-Car-Sharing in Eichen: Aktionstage werben für Angebote

Die Interessengemeinschaft Erneuerbare Energien Eichen hat noch weitere Aktionen vorbereitet: Am Mittwoch, 16. Oktober, fahren die Aktiven der IG interessierte Senioren mit dem „E-Wicht“ zuerst zum Schopfheimer Wochenmarkt und anschließend auf eine Tasse Kaffee nach Maulburg in Leni’s Café. Die Mitfahrer sollen so das Fahrzeug ausprobieren können – völlig kostenlos. Das Modellprojekt wird unter anderem vom Landkreis Lörrach und der Stadt Schopfheim gefördert.

Anmeldungen zum Seniorenvormittag nimmt Gunther Jenisch, Tel. 07622/67 23 80 (Anrufbeantworter) entgegen. Start ist am Mittwoch, 16. Oktober, um 8 Uhr.