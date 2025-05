E-Ladeinfrastruktur: In den Weiler Ortsteilen werden E-Ladesäulen aufgestellt

Als Standorte sind in Ötlingen der Parkplatz an der Mehrzweckhalle, in Märkt der Parkplatz an der Rheinstraße, schräg gegenüber der Ortsverwaltung, und in Otterbach ein Stellplatz an der Otterbachstraße 13 vorgesehen. Pro Ladesäule könnten jeweils zwei Autos gleichzeitig laden.

Noch Fragen zu dem Standort in Märkt

Im Ortschaftsrat Märkt war das Thema bisher von der Stadtverwaltung den Räten nur mitgeteilt, nicht beraten worden. Daher war der Ortschaftsrat am Montag bei der Bauausschusssitzung im Weiler Rathaus zu Gast.