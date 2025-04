Ortschaftsräte werden in Ausschuss eingeladen

Aus zeitlichen Gründen hatte das Thema im Märkter Ortschaftsrat nicht regulär auf die Tagesordnung aufgenommen werden können, sondern lief unter „Mitteilungen der Verwaltung“. Ein Beschluss konnte also nicht gefasst werden. Dennoch würde die Stadt es gern in der nächsten Gemeinderatssitzung behandeln, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ortschaftsrat Schröder kritisierte das Vorgehen. Der Ortschaftsrat müsse regulär miteinbezogen werden, forderte er. Als Kompromiss werden die Räte nun in die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 5. Mai eingeladen.