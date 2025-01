EAP mit steigenden Zahlen: Flughafen-Passagierzahlen fast wie vor Corona

Der Fluglärm

Der EAP habe den Nachtfluglärm insbesondere im Norden des Flughafens zwischen 23 und 24 Uhr reduziert, teilte der stellvertretende Direktor Marc Steuer mit. Seit 2019 habe sich die Anzahl Starts im Vergleich zu 2019 beträchtlich vermindert - um 63 Prozent beim Abheben der Flugzeuge.

Nördlich des Flughafens habe der Lärm im Zeitraum von 23 Uhr bis Mitternacht nach Angaben der Messstationen deutlich abgenommen. Dies sei der Umsetzung der seit Februar geltenden Startverbots nach 23 Uhr zu verdanken. Anders sehe jedoch die Situation im Süden des Flughafens aus. Hier habe sich die Lärmsituation nur leicht verbessert und es müsse noch nachgebessert werden. Der neueste Lärmnachweis beim EAP bezieht sich auf das Jahr 2023. Die Immissionsgrenzwerte wurden damals gemäß SIL-Bericht wie schon im Vorjahr überschritten. Mit Maßnahmen wie etwa höheren Lärmgebühren sollten die Immissionen in der Zeit in der Stunde vor Mitternacht mittelfristig unter die in der Schweiz geltenden Grenzwerte gesenkt werden.

6500 Arbeitsplätze

Ende 2024 wurden auf der EAP-Plattform 6500 Arbeitsplätze gezählt, davon 428 beim EuroAirport als Flughafenbetreibergesellschaft. „Der Flughafen bleibt damit einer der wichtigsten Arbeitgeber in der trinationalen Region“, heißt es in der Medienmitteilung. Die weitere Erholung des Verkehrs ermögliche auch eine weitere Erhöhung der Investitionen in die Flughafeninfrastruktur (Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten).