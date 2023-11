EEA in Lörrach: SPD will Ausstieg aus European Energy Award prüfen lassen

Lörrach Energy Award: Viertes Gold für Lörrach

Lörrach/ Ravensburg. Im Rahmen der internationalen Verleihung des European Energy Awards (eea) am Freitag in Ravensburg hat die Stadt Lörrach erneut den European Energy Award Gold entgegengenommen. Lörrach ist die erste Stadt in Baden-Württemberg, die vier Mal hintereinander die höchste Auszeichnung erlangt hat. Im Kunstmuseum Ravensburg wurden 48 Gemeinden, Städte und Landkreise aus Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz mit dem eea in Gold ausgezeichnet.