EFC-Entscheidung Europäischer Fechtverband suspendiert Russland und Belarus

Lörrach „Stimmen“ Eintauchen in die Klangwelt der Chöre

Am Samstag fand in der Innenstadt wieder das beliebte Chorfestival „Lörrach singt!“ statt. Insgesamt 70 Musikformationen spielten und sangen sich an zehn verschiedenen Schauplätzen in die Herzen der Zuhörer.