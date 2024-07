Effringen-Kirchen Absolventen greifen nach den Sternen

Wie Schuleiter Frank Hofmaier berichtete, war die Mehrzweckhalle ganz im Stile eines Ballsaals à la Hollywood geschmückt. In ihren edlen Kleidern und Anzügen wurden die Abschlussschüler dadurch perfekt in Szene gesetzt. Es lag mehr als ein Hauch Hollywood in der Luft, als die Hauptakteure des Abends vom Elternbeirat kleine Oscars verliehen bekamen. Das Publikum, bestehend aus den Eltern der Absolventen, Geschwistern, Freunden und Bekannten sowie dem Lehrerkollegium und ehemaligen Lehrkräften spendete begeisterten Applaus und feierte die „Hauptdarsteller“ gebührend. Diese lächelten in die zahlreichen Kameras und zeigten sich sichtlich gerührt angesichts der Begeisterung, die ihnen zugetragen wurde.

Reden an die Gäste

Nach der Bürgermeisterin Efringen-Kirchens, Carolin Holzmüller, wandte sich die Elternbeiratsvorsitzende Anna Rühl an alle Gäste des Abends. In ihrer Rede imitierte sie eine Laudatio im Stile der echten Oscarverleihung, die die Zuhörer in die Welt der Filmstars versetzte. Konrektor Frank Hofmaier, der seit einem Jahr kommissarisch das Schulzentrum leitet, betrat mit einem Koffer die Bühne und sprach frei zum Publikum. Mit den Worten „Ich packe meinen Koffer...“ griff er ein Spiel auf, das er in seinem Sinne fortführte. In seinen imaginären Koffer für die Schüler, die er an diesem Abend offiziell verabschiedete, packte er als erstes das Zeugnis, „die Eintrittskarte in den Beruf oder die weiterführende Schule“. Es fand sich noch einiges, was er den jungen Menschen mit auf ihren Weg geben wollte. Zu jedem Wert oder Gegenstand zitierte er einen passenden Spruch, den er in seinen Koffer packte. Mit dem afrikanischen Sprichwort, „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“, wandte er sich an die Eltern und Lehrkräfte, die die Absolventen während der Schulzeit betreuten.