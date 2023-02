Efringen-Kirchen 106 Kilometer gewandert

Wahlen

Bei den Wahlen wurden der zweite Vorsitzende Edgar Zimmermann, der zweite Schriftführer Ingo Töpritz und die zweite Kassiererin Rosemarie Greßlin in ihren Ämtern bestätigt. Melani Lagleder wurde von der Versammlung zur neuen Beisitzerin gewählt, sie löste Bernhard Klink ab, neue Kassenprüferin wurde Barbara Lötschke.

Ausblick

Für den 26. März hat die Wandergruppe die Frühlingswanderung geplant, am 23. April findet das Fischessen statt, am 7. Mai eine Wanderung bei Simonswald, am 21. Mai und am 4. Juni Wanderungen im Schwarzwald, am 25. Juni eine Stadtwanderung in Straßburg, am 2. Juli und am 23. Juli Wanderungen im Elsass, am 6. August und am 20. August Wanderungen in der Schweiz und am 1. September die Jahresfeier. Schließlich wird noch eine Wanderung am 3. September im Wehratal unternommen sowie der Sauserbummel am 24. September und die Abschlusswanderung am 8. Oktober.