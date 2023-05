Efringen-Kirchen 122 Starter beim Volksmarsch

Ein „übers Gewöhnliche hinausgehende Event am Maifeiertag mit sehr gutem Ruf“, nannte Britsche die Veranstaltung. Er war mit den Seinen zum zweiten Mal nach 2022 Gastgeber auf dem Festplatz am Klotzen – da sei die Infrastruktur in Form des Musikverein-Sanitär- und Bewirtungstrakts bereits vorhanden.

Das kam alles bestens an bei den vielen Nicht-Volkswandernden und den acht Wandergruppen, die sich am noch ziemlich verregneten Vormittag auf die knapp 14 Kilometer lange Tour gemacht hatten. Alle, auch Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, ließen es sich bis in den Abend gut gehen bei Speis und Trank von den Drübeln. Im Einsatz war das knappe halbe Hundert Narrenzünftler beim Maihock und an den zwei Kontrollpunkten der Strecke. Start- und Endpunkt des Volksmarsches war in diesem Jahr der Festplatz. Dort nahm der Oberzunftmeister am späten Nachmittag die Auszeichnung der größten Gruppen vor.