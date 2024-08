Efringen-Kirchen: 200 Stohballen des Seebodenhofs verbrennen

Serie: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, wie Gerald Göppert vom Polizeipräsidium Freiburg berichtet. Es hätten in dieser Nacht nicht nur in Efringen-Kirchen Strohballen gebrannt, sondern auch in Hauingen und Haltingen. „Die Vorfälle könnten vermutlich zu einer kleineren Brandserie gehören. Das ist aber noch nicht gesichert“, erklärt der Polizeiführer vom Dienst aus Freiburg.

Zwei junge Männer kamen in der Nacht hupend auf den Seebodenhof gefahren und haben zudem an der Haustüre geklingelt, berichtet Heinz Kaufmann, der den Betrieb vor zwei Jahren an seinen Sohn Jonas übergeben hat. Dieser fuhr mit dem Traktor zu den Strohballen, um noch einige davon zu retten.