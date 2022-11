Efringen-Kirchen 30 Jahre Bucher Küchen in Efringen-Kirchen

Funktionalität und Ästhetik

Der Neubau verbindet bis heute Funktionalität und Ästhetik miteinander in den drei vorgelagerten, eingeschossigen und vollständig verglasten Pavillonvorbauten sowie im Erdgeschoss.

Angegliedert ist ein zweigeschossiger Trakt, in dem die Planungsräume, das Lager sowie die Halle für die Fahrzeuge untergebracht sind.

1994 war Tochter Sabine Bucher in das Unternehmen eingestiegen und bildet seither den dritten Stützpfeiler in der Geschäftsleitung. Bei ihr laufen die Fäden zusammen: ihre Aufgaben umfassen das komplette Backoffice. In Sachen Kreativität und Kundenbetreuung ist sie im Familienbetrieb unverzichtbar. Zudem organisiert sie Veranstaltungen jedweder Art, die das Küchenstudio seiner Kundschaft seit Anbeginn bietet. Die individuellen Wünsche der Kunden Wirklichkeit werden zu lassen, ist im Hause Bucher seit der Firmengründung das Maß aller Dinge.

Unternehmen genießt hervorragenden Ruf

Der Fokus des Unternehmens auf Qualität in allen Geschäftsfeldern wurde in den zurückliegenden 30 Jahren vielfach prämiert. Auch bei den Gewerbeschauen des örtlichen Gewerbevereins wusste man beim Familienbetrieb Bucher Akzente zu setzen.

Mit dem Enkel des Firmengründers, Maximilian, ist mittlerweile bereits die dritte Generation ins Unternehmen eingebunden. Das Unternehmen genießt in der Branche einen hervorragenden Ruf. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich über den südbadischen Raum und die gesamte Schweiz.

Küchen sind das Herzstück eines jeden Hauses – an dieser Einschätzung hat sich nichts geändert, heißt es bei den Buchers. Natürlich hat das Unternehmen stets die neuen Trends erkannt und sie auch selbst weiterentwickelt. So etwa in der Entwicklung hin zu modernen Küchen, die sich immer mehr zu den übrigen Wohnbereichen öffnen.

„Open House“ am Samstag, 3. Dezember

Bei der Umsetzung ihrer Projekte steht den Buchers ein Pool bewährter Kooperationspartner zur Verfügung. Ein fester Ansprechpartner im Team Bucher koordiniert das gesamte Projekt. Die Nachbetreuung der Kundschaft ist dem Unternehmen besonders wichtig. So finden bei Bucher Küchen immer wieder Events statt, zu denen die Kunden herzlich eingeladen sind: Degustationen, Kochworkshops und genussvolle Abendveranstaltungen. Das Thema Küche wird dadurch mit allen Sinnen erlebbar gemacht.

Gelegenheit dazu besteht auch am 3. Dezember, wenn im Rahmen des Jubiläums von 9 bis 16 Uhr unter dem Motto „30 Jahre Bucher Küchen: 30 Jahre voller Kreativität, Leidenschaft und Genuss“ zu einem „Open House“ eingeladen wird.