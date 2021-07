Efringen-Kirchen 394 holen sich den zweiten Piks

Unter anderem in Freiburg hatten zuletzt nicht wahrgenommene Impftermine für Schlagzeilen gesorgt, in Efringen-Kirchen waren es am Dienstag hingegen nur 16 Personen, die angemeldet waren, zu ihrem Termin dann aber nicht erschienen. Das sei noch im Rahmen, findet Breuer, trotzdem betont sie, dass man sich auf jeden Fall abmelden sollte, falls sich abzeichnet, dass ein Impftermin nicht wahrgenommen werden kann. Gerade auch mit Blick auf den nächsten Termin für Zweitimpfungen in der Efringen-Kirchener Mehrzweckhalle am 13. Juli sagt Breuer: „Wer den Termin nicht wahrnehmen kann oder will, sollte uns frühzeitig Bescheid geben.“