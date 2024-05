Bilanz zogen der Vorsitzende Wolfgang Fister und die Verantwortlichen der Bereiche im Gespräch mit unserer Zeitung. Fister dankte für „sichtbares und unsichtbares Engagement“. Zum Sichtbaren äußerte sich Naturschutzwartin Silke Büchl. Besagte 459 Arbeitsstunden wurden in die drei Hauptbereiche investiert: in Mäheinsätze an der Wiese am Totengrien und am Bereich des Klotzens. Letzterer wurde nach langer Zeit einer aufwändigen Efeu-Befreiungsaktion unterzogen.

Viel Handarbeit notwendig

Die Orchideenwiese am Totengrien erforderte sieben Einsätze, absolviert von 53 Personen, die 225 Stunden aufbrachten. Um die Artenvielfalt des Naturschutzgebiets zu erhalten, „waren sehr viel Handarbeit und ein Balkenmäher nötig“. Außerdem wurden im Isteiner Territorium Bänke frei gemäht, Sturmholz gesammelt, Säuberungsaktionen gestartet inklusive Müll-Beseitigung. Nicht zu vergessen, die Streifendienste an sensiblen Orten.